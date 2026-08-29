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Карпукас про 1:0 с «Факелом»: «Зенит» заслуживал победу не в один мяч. Сколько штанг и перекладин было? Поле вносило коррективы»

Полузащитник « Зенита » Артем Карпукас назвал заслуженной победу над « Факелом » (1:0) в выездном матче 6-го тура Альфа ‑Банк РПЛ.

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