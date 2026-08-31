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Американская дипломатия в конфликте с Ираном: выводы для России

Американская дипломатия в конфликте с Ираном: выводы для России

Большая война на Ближнем Востоке, начавшаяся с агрессивных действий администрации Дональда Трампа против Ирана, продолжается в виде «американских горок» уже более полугода без каких-либо перспектив на устойчивое урегулирование.

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