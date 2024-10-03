Лифт только для участников СВО: зачем Владимир Путин хочет сделать военных новой элитой

В России заработал карьерный лифт, созданный Кремлем для участников специальной военной операции. Чуть больше 10 участников программы «Время героев» получили должности в федеральной и региональной власти.
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