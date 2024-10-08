В США умерла мать Уитни Хьюстон после борьбы с болезнью Альцгеймера

В США на 92-м году жизни ушла из жизни мать Уитни Хьюстон, Сисси Хьюстон. Она скончалась в хосписе в Нью-Джерси, находясь рядом с семьей, после продолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера, сообщают зарубежные СМИ, в том числе Associated Press.