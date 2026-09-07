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«Трактор» в овертайме вырвал победу над «Автомобилистом» в Уральском дерби

«Трактор» в овертайме вырвал победу над «Автомобилистом» в Уральском дерби

Сегодня, 7 сентября, в Екатеринбурге состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Автомобилист» в Уральском дерби уступил челябинскому «Трактору» в овертайме (3:4).

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