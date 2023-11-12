На Камчатке пепловый шлейф от вулкана Ключевского протянулся на 60 километров

Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук поделился в своем Telegram-канале информацией о том, что пепловый шлейф вулкана Ключевская сопка простёрся на шестьдесят километров в восточном направлении.
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