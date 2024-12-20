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Бизнес журнал. Центр

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Лауреатом премии «Тульский бизнес» стала компания «Солид»

Лауреатом премии «Тульский бизнес» стала компания «Солид»

За хрустальной статуэткой на сцену поднялся директор представительства компании Александр Рассохин. Вручил награду советник председателя Тульской областной Думы и член Общественной палаты Тульской области Юрий Цкипури.

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