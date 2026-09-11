Названы победители V Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы»

11 сентября в Государственном театре танца «Казаки России» в Липецке состоялась торжественная церемония закрытия V Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы».
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