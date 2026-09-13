13 сентября День танкиста: как отмечали праздник в СССР и как его отмечают сегодня

Сегодня Россия отмечает День танкиста — праздник воинов, которые управляют тяжелой бронетехникой, обеспечивая надежную защиту государственных границ страны.
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