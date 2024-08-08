(Не)велика премудрость: как правильно умываться?

Процесс довольно простой, но о некоторых нюансах знать нужно.Сколько раз в день надо умываться По словам врача‑дерматолога, косметолога «ГУТА КЛИНИК» Ирины Шуляк, умываться необходимо дважды в день — утром и вечером.
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