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Царьград

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Берлин может скрыть поставки оружия Киеву под видом гуманитарной помощи

Берлин может скрыть поставки оружия Киеву под видом гуманитарной помощи

Ральф Нимайер из Немецкого совета за конституцию заявил, что Германия способна продолжить поставки оружия Украине под видом гуманитарной помощи.

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