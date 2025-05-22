«Ким Чен Ын огорчён»: в КНДР во время спуска на воду произошла авария с эсминцем

Присутствовавший на церемонии спуска на воду нового эсминца северокорейский лидер Ким Чен Ын стал свидетелем аварии корабля.
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