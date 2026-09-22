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Регионы России

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Павел Лунгин представил документальный фильм «Четыре жизни Петра Мамонова»

Павел Лунгин представил документальный фильм «Четыре жизни Петра Мамонова»

Кинопрокатная компания Vereteno совместно с Мастерской Павла Лунгина представила трейлер документального фильма «Четыре жизни Петра Мамонова».

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