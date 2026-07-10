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Шрайвер об игре Гауфф у сетки: «Если она продолжит работать над этой тактикой, то выиграет 5-7 титулов на «Уимблдоне»

Экс-третья ракетка мира Пэм Шрайвер похвалила Коко Гауфф за игру у сетки. В полуфинале « Уимблдона » против Каролины Муховой американка 45 раз выходила к сетке и выиграла 32 таких розыгрыша.

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