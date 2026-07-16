Финансист Граборов: работодатели временно запрещают ИИ из-за риска утечек

Полный запрет на использование искусственного интеллекта (ИИ) в российских компаниях встречается, но в большинстве случаев это временная мера, пока компания не выстроит процесс его безопасного использования, заявил "Газете.
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