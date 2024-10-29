Грузинские консерваторы изменят формат политической деятельности

Партия «Консервативное движение» и телевизионный канал «Альт-инфо» будут распущены в связи с получением низкого результата на парламентских выборах в Грузии и отсутствием финансирования, заявили лидеры движения Ираклий Мартыненко и Зураб Махарадзе 28 октября в последнем эфире передачи «Альт-аналитика».