Злодеяния серийного насильника, мнившего себя героем-любовником, потрясли Уфу. В суде было установлено, что его жертвами стали шесть женщин в возрасте от 27 до 54 лет.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ "ОНИ ДОЛЖНЫ СКАЗАТЬ МНЕ СПАСИБО": СЕРИЙНЫЙ МАНЬЯК-ЛЮБОВНИК ВМЕСТО ПОЖИЗНЕННОГО СМЕЯЛСЯ НАД ЖЕРТВАМИ Законы в России по-прежнему стоят на стороне отъявленных негодяев: они получают сроки, выходят на свободу и снова совершают тяжкие преступления – изнасилования, убийства.