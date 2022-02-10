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«Что по марихуане? Ничего. Меня дезинформировали». Журналист «Матч ТВ» Лисин об инсайде про допинг российских фигуристов

«Что по марихуане? Ничего. Меня дезинформировали». Журналист «Матч ТВ» Лисин об инсайде про допинг российских фигуристов

Журналист «Матч ТВ» Сергей Лисин заявил, что его дезинформировали по поводу ситуации с допинг-тестом российского фигуриста на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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