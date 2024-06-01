Творческий путь Ползунова: как русский инженер создавал свою паровую машину Ирина ОрлонскаяВ письме, написанном пастором лутеранской общины Барнаула по имени Эрик Лаксман в феврале 1765 года, упоминается новая и уникальная огневая машина, которую разрабатывает Иван Иванович Ползунов.