Аналитик заявила об ослаблении доллара в августе из-за снижения спроса

Доллар ослабнет на фоне снижения спроса на американскую валюту из-за антироссийских санкций. Об этом в четверг, 18 августа, в беседе с агентством «Прайм» заявила руководитель направления аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова.
Доллар ослабнет на фоне снижения спроса на американскую валюту из-за антироссийских санкций. Об этом в четверг, 18 августа, в беседе с агентством «Прайм» заявила руководитель направления аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова.
Свежие комментарии