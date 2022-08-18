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Аналитик заявила об ослаблении доллара в августе из-за снижения спроса

Аналитик заявила об ослаблении доллара в августе из-за снижения спроса

Доллар ослабнет на фоне снижения спроса на американскую валюту из-за антироссийских санкций. Об этом в четверг, 18 августа, в беседе с агентством «Прайм» заявила руководитель направления аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова.

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