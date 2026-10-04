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Возинья: «Дедушка стал алкоголиком, когда мне было 12. Отец уехал, мама работала уборщицей – я должен был добывать еду. Бабушка оставляла украшения под залог, когда совсем ничего не было»

Вратарь Кабо-Верде Возинья рассказал о финансовом состоянии семьи в его юные годы. – На что вы потратили свою первую зарплату? – Я оплатил семейные счета за воду, интернет и электричество.

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