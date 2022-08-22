ИЗВЕСТИЯ iz

6 555 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    США - НАСТОЯЩИЕ ЖУЛИКИ И КАТАЛЫ!!Патрушев считает,...
  • Вячеслав Кудрявцев
    Надо бы выразить крайнюю обеспокоенность!Украинский посол ...
  • Мила tominila
    Супер! С такими ценами можно одной турбиной качать и быть в наваре, а европейцы пусть продолжают солидаризироваться с...Аналитик назвал п...

Эрдоган обсудит с кабмином детали своих переговоров с Путиным и Зеленским

Эрдоган обсудит с кабмином детали своих переговоров с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить в понедельник, 22 августа, детали своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским с кабинетом министров страны, который соберется в Бештепе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх