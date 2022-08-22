Эрдоган обсудит с кабмином детали своих переговоров с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить в понедельник, 22 августа, детали своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским с кабинетом министров страны, который соберется в Бештепе.