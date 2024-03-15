Генсек ООН направил Зеленскому и Путину письма по теме судоходства

Global Look Press/Lev Radin/Keystone Press Agency Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письма президенту РФ Владимиру Путину, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и главе Турции Реджеп Тайипу Эрдогану по теме обеспечения безопасного судоходства в Черном море, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
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