Путин заявил, что говорить о единой валюте БРИКС еще рано

Президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» высказал мнение о том, что еще рано обсуждать создание единой валюты для стран БРИКС, в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.
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