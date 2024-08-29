Собянин: Новый шестиполосный автомобильный мост через Москву-реку откроется в 2025 году

Новый шестиполосный автомобильный мост через Москву-реку свяжет сразу три района: Филевский Парк, Пресненский и Хорошево-Мневники, а также обеспечит дополнительный выезд с территории Национального космического центра в сторону северо-запада столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.