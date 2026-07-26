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ВМФ России готовит к испытаниям новые безэкипажные корабли и модернизирует «Адмирала Нахимова»

Российский Военно-морской флот расширяет возможности за счет формирования полков беспилотных систем и строительства первого крупного безэкипажного корабля водоизмещением около 500 тонн, одновременно продолжая модернизацию тяжелого атомного крейсера «Адмирал Нахимов».

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