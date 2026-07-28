Utility Profits In The Crosshairs Amid Affordability Concerns By Herman Trabish of UtilityDive,Last month, protesters angry over high electricity costs disrupted a Las Vegas conference of executives for the nation’s biggest investor-owned utilities — a vivid example of growing public outrage that has forced the industry to again defend their legally guaranteed profit margins.
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