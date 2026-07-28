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Utility Profits In The Crosshairs Amid Affordability Concerns

Utility Profits In The Crosshairs Amid Affordability Concerns

Utility Profits In The Crosshairs Amid Affordability Concerns By Herman Trabish of UtilityDive,Last month, protesters angry over high electricity costs disrupted a Las Vegas conference of executives for the nation’s biggest investor-owned utilities — a vivid example of growing public outrage that has forced the industry to again defend their legally guaranteed profit margins.

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