Белый порошок в Белом доме. Всё указывает на Хантера Байдена. Теперь папе второй срок президентства точно не светит

Потрясающе, всё-таки, да? Тот самый случай, когда свалить больше то особо и не на кого. Кричать «мне подкинули» бесполезно — это вам Белый дом, а не привокзальный туалет.
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