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В США опасаются возвращения Трампа в Twitter

В США опасаются возвращения Трампа в Twitter

Покупка Илоном Маском компании Twitter может позволить вернуться в одноименную социальную сеть бывшему американскому президенту Дональду Трампу опасаются в администрации президента США Джо Байдена, 25 апреля сообщает американский телеканал CNBC.

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