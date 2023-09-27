«После Карпина у нас в «Спартаке» турбулентное время было»

Известный армянский футболист Арас Озбилиз 10 лет назад перешел в московский «Спартак» после яркого сезона в составе краснодарской «Кубани», когда его 11 голов в 24 матчах помогли южному клубу показать лучший результат в истории своих выступлений в РПЛ — пятое место и выход в еврокубки.
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