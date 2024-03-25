Эрдоган предлагает Путину обозначить общего врага

После того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сначала на предвыборном митинге в Анкаре, а потом в телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным выразил соболезнования народу России в связи с терактом и гибелью людей в «Крокус сити холле», заметно изменился тон публикаций турецких СМИ, связанных с трагическими событиями в Москве.