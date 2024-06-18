Трех человек задержали по делу о массовом отравлении едой

НС

Наталья Середа

И таких комерсантов-кормильцев у нас пруд пруди, а исполнители азиаты, присоединяют еще свои заболевания.Лень наказуема.Готовить надо дома.Да, согласна иногда хочется и в кафе, ресторан сходить или заказать еду, но пока это не работает в России, а риск заболеть очень велик.