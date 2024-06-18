Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

640 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    И таких комерсантов-кормильцев у нас пруд пруди, а исполнители азиаты, присоединяют еще свои заболевания.Лень наказу...Трех человек заде...
  • Андрей Зарубкин
    Чуть ли не каждый день захватывают заложников, случаются аварии,..В СИЗО в Ростове-...
  • Лидия Санникова
    Это Россия решит...Зеленский заявил,...

Трех человек задержали по делу о массовом отравлении едой

Трех человек задержали по делу о массовом отравлении едой

В Москве, Нижнем Новгороде и Казани около 150 человек отравились салатамиЗадержаны руководитель коммерческой организации по производству продукции, генеральный директор частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НС
Наталья Середа
И таких комерсантов-кормильцев у нас пруд пруди, а исполнители азиаты, присоединяют еще свои заболевания.Лень наказуема.Готовить надо дома.Да, согласна иногда хочется и в кафе, ресторан сходить или заказать еду, но пока это не работает в России, а риск заболеть очень велик.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх