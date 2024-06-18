В Москве, Нижнем Новгороде и Казани около 150 человек отравились салатамиЗадержаны руководитель коммерческой организации по производству продукции, генеральный директор частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества.
Трех человек задержали по делу о массовом отравлении едой
Комментарии
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НС
Наталья Середа
И таких комерсантов-кормильцев у нас пруд пруди, а исполнители азиаты, присоединяют еще свои заболевания.Лень наказуема.Готовить надо дома.Да, согласна иногда хочется и в кафе, ресторан сходить или заказать еду, но пока это не работает в России, а риск заболеть очень велик.
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