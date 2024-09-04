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Врачи выяснили, чем оливковое масло лучше подсолнечного

Врачи выяснили, чем оливковое масло лучше подсолнечного

Вот уже многие годы кипят споры между фанатами здорового питания: какое масло всё-таки полезнее для здоровья, подсолнечное или оливковое? Какое лучше использовать на кухне при приготовлении еды? Вообще подавляющее большинство склоняется в сторону оливкового масла.

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