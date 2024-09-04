Врачи выяснили, чем оливковое масло лучше подсолнечного

Вот уже многие годы кипят споры между фанатами здорового питания: какое масло всё-таки полезнее для здоровья, подсолнечное или оливковое? Какое лучше использовать на кухне при приготовлении еды? Вообще подавляющее большинство склоняется в сторону оливкового масла.