Врачи выяснили, чем оливковое масло лучше подсолнечного

Вот уже многие годы кипят споры между фанатами здорового питания: какое масло всё-таки полезнее для здоровья, подсолнечное или оливковое? Какое лучше использовать на кухне при приготовлении еды? Вообще подавляющее большинство склоняется в сторону оливкового масла.
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