Онкоуролог Одегнал назвал симптомы, указывающие на рак почки

Врач-онкоуролог Антон Одегнал рассказал, какие симптомы могут указывать на почечно-клеточный рак. Этот вид рака отличается значительной распространенностью среди населения, отметил эксперт в беседе с «Газетой.
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