Украинцы устали от конфликта и хотят мира с Россией. Об этом рассказал пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Виктор Волощенюк.
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неее бандеровцы, вы не устали.... как только вас отпускают вы тут же опять за автоматы и "русню убивать"..... вы выродки устанете только мёртвыми
О как? "Устали" чубатенькие? А гадили 8 лет с 14 по 22 ... И не вспотели ни разу ... Да и БИТЬ то их начали полгода как ... А то всё "сопли подтирали" ... Держитесь ... Войте про "жаренных Колорадов" ... Про"гиляку в москоляке" ... Про " гнидоина понадусё" ... Текст забыли? "Заграница вам поможэ"(с) херня ..осталась 7.5 лет. А вместо аллеи ангелов будет у вас "аллея гнид... Зиготных"(((( ... А ёжиков у нас ещё пруд пруди. За нас не сцыте((