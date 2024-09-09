Алаудинов: от содержимого телефонов солдат ВСУ волосы дыбом встают

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов описал содержимое в телефонах бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) словом "грязь".
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