Плутон уходит в ретроградность: к чему готовиться каждому знаку Зодиака в 2024 году Ирэн ОрлонскаяВ новом 2024 году Плутон совершит ретроградное перемещение, отступая одновременно в двух знаках Зодиака — Козероге и Водолее.
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