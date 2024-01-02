Плутон уходит в ретроградность: к чему готовиться каждому знаку Зодиака в 2024 году Ирэн ОрлонскаяВ новом 2024 году Плутон совершит ретроградное перемещение, отступая одновременно в двух знаках Зодиака — Козероге и Водолее.