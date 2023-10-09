В России вышедший из СИЗО бывший мэр заблокировал здание администрации города

В Ленобласти бывший мэр Шлиссельбурга Артем Желудов заблокировал здание городской администрации. Утром 9 октября Желудов и еще несколько человек ворвались и администрацию с цепями и «болгарками», уточили в администрации.
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