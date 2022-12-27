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Клопп сыграл ключевую роль при переходе Гакпо в «Ливерпуль». Он просил купить вингера из-за травм

Клопп сыграл ключевую роль при переходе Гакпо в «Ливерпуль». Он просил купить вингера из-за травм

Юрген Клопп сыграл ключевую роль при переходе Коди Гакпо в «Ливерпуль». Как сообщает журналист Фабрицио Романо, главный тренер «Ливерпуля» сыграл решающую роль при переговорах с Гакпо.

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