США уже торгуются

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаСША уже торгуютсяавтор - Мнение простого обывателя. Именно отдадут и спрашивать не будут, лишь бы США, было это выгодно.Вернуться к статье3910НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр РусVladimir LenkovИндусы будут полными дебилами, если снова свяжутся с англосаксами - подставят их как последних шестерок и вывезут все, что осталось ценного после первого знакомства.Алексей ТанСША уже торгуются автор - Мнение простого обывателя. ============================ Нет не верно,... торгаши торгуются всегда, но зачастую БЛЕФУЮТ.ЕвгенийВ торговле нет понятия - блеф. Там торгуются, а блефуют в игре...Алексей ТанВ фильме БЛЕФ... Чилинтано продал не существующий клад.ЕвгенийЭто мошенничествоАлексей ТанТы это напиши итальянским кинемотографистам... что они не грамотные а то и тупые....не понимают, что такое обман а что такое мошенничество.ЕвгенийНу, если тебе интересно, напиши. Пусть тебе разницу объясняют, если сам не понимаешь.Ольга КожемякинаА для поганой и подлой Пиндосии вся политика - игра и есть. И блефуют они по-черному!Natalija OsmininaНу как же нет? Если при торговле на руках крапленые карты, т.е. впаривают что-то, мотивируя к покупке несуществующими объектами или процессами - это и есть блеф. Как пример - блеф США своим СПГ. Ну нет у них газа. Совсем нет. Но блефуют))TFTatyana FedotovaА что США и Англия с ЕС не мошенники?Стас ГулиновБлеф есть везде. И в игре, и в жизни, и в драке и (тем более) в торговле.АЕАлександр ЕвдокимовВыгребут от Китая, и так сольются, как с Кабула, а ежеле мы впрягёмся, так и бигМака не останется!АЕАлександр ЕвдокимовБольшая игра не закончена!I SА после Китая и за нас возьмутсяTFTatyana FedotovaТак что может Китай, Россия и Иран и правда объединятся, чтобы размазать этих англосаксов к чёртовой матери? Иран вот точно США очень не любит. Это Китай не определился похоже ещё. Как и Россия. Это США уже точно определились. Уничтожить решили и Китай, и Россию, и Иран. Думают с кого начать просто. США не решили ещё кого первым съесть. Поэтому Россия и выжидает. Наблюдает. Но нейтралитет ? Если только такой, какой был у союзников с открытием второго фронта. Ждать , когда лучше присоединиться. Но верить англосаксам точно нельзя. Нет сволочнее , нет подлее и нет лицемернее. Надеюсь наверху в России это понимают? Хотя иногда не похоже. Неужели мало в морду получили ещё от этих паразитов?Александр ДементьевВообще то Россию пиндосам уничтожать не выгодно. Они и так тут хозяйничают. Сначала инвестируют денежку, а потом скупают акции предприятий. А Набиуллина в компании с МВФ контролирует процесс колонизации. Нуланд скорее всего приезжала предупредить Путина, чтобы не взбрыкнул случайно.Валерий ФедосеевВесовые категории разные. У пиндосов может быть пупочная грыжа. На реальную интервенцию они не решатся, блеф в расчёте запугать Китай.Natalija OsmininaСША нечего предложить России. Им и СССР было нечего предложить, отделались похлопыванием по плечу. Горбачев и Ельцин купились. Сейчас хотят провернуть то же самое. Дебилы.Johann H246fnerАлексей ТанВЫ же ещё совсем не давно... люто, люто ненавидели Сталина, а сейчас из за лютой ненависти к Путину... уже и Сталин хорош?.Елена ФилипповаОднако, Штаты далеко, а Китай рядом совсем. И армия у Китая большая.Дед ЩукарьБольшая армия хороша будет если сжечь всю электронику у противников. Так и самим пешкодралом придется топать.))Иван ЗахаваУ Китая кроме армии есть то, чего не у США и России - это огромный, можно сказать беспредельный мобилизационный резерв! Победить их можно только атомными и водородными бомбами, но они так рядом с Россией, что нам придется отвечать - Сатана и Кинжал нам в помощь!TFTatyana FedotovaПобеждать надо не числом, а уменьем. Ещё Суворов говорил. Непредсказуемость и неожиданность - вот что нервирует США и её союзников. Вывод: больше этой непредсказуемости, больше сюрпризов хороших и разных. И желательно на их территории.Иван ЗахаваВаше право так думать.... Все современное оружие быстро кончится, потом главным оружием будут люди!TFTatyana FedotovaЧто могут люди без оружия современного? Возвращение в каменный век? Живые будут завидовать мёртвым? Не дай Бог этого. Не то уже оружие и не те войны Лучше уж не воевать. А если воевать, то пусть уж лучше США и Англия сгинет сразу в одно мгновение. И всё ! Мир сразу успокоится и договорится. Надолго ли? Капитализм есть капитализм. Но успокоится и договорится хоть на время и то хлеб. И все русофобы сразу сядут на попе ровно. Как в своё время юдофобы.Иван ЗахаваУ вас очень женский взгляд на сугубо мужские проблемы...TFTatyana FedotovaЭто Вы меня так поругали? Было бы смешно, если бы у меня был мужской взгляд. Не находите?Иван ЗахаваВы думаете, нельзя посылать сыновей на войну и это правильно, но иногда это необходимо.VGVasily GolovИндия давно в лапах США.Её программисты пишут программы для Боингов,Першингов и др. ракет,Индия закупает много вооружения у США.Анатолий ЛановойВам, как президенту Индии, это давно известно.Анатолий Селивановиндусам так же давно надо было краник подзакрутить, чтобы сильно не лизали задницу пиндосам и не противопоставлялись китайцам (договариваться индусам надо) ...................Борис ВиленскийИндия крепко сидит на поводке у англо-саксов, поэтому дружить с ними надо с оглядкой.Alexandr TokarevКак аукусница, так откликницаАнатолий ЛановойЭто у Вас такие пердлы?МКМоскаль КацаповичНе дай Бог приобрести Украину как подарок, Давайте хлопцы вы уж сами, а то корми вас потом дармоедов. США вас полюбило так пусть уж любит до конца.ВМВладимир Минаков"чет я сомневаюсь, что Россия пойдёт на такой обмен"............. Скорее, не обмен, а обман...Алла ДубининаБойтесь пиндосов дары приносящих. Троянский конь на их фоне просто некий презент с хохмой.Комментировать
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