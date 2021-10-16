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    Вы думаете, нельзя посылать сыновей на войну и это правильно, но иногда это необходимо.США уже торгуются
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США уже торгуются

США уже торгуются

автор - Мнение простого обывателя. Именно отдадут и спрашивать не будут, лишь бы США, было это выгодно.

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Александр Рус
Vladimir Lenkov
Индусы будут полными дебилами, если снова свяжутся с англосаксами - подставят их как последних шестерок и вывезут все, что осталось ценного после первого знакомства.
Алексей Тан
США уже торгуются автор - Мнение простого обывателя. ============================ Нет не верно,... торгаши торгуются всегда, но зачастую БЛЕФУЮТ.
Евгений
В торговле нет понятия - блеф. Там торгуются, а блефуют в игре...
Алексей Тан
В фильме БЛЕФ... Чилинтано продал не существующий клад.
Евгений
Это мошенничество
Алексей Тан
Ты это напиши итальянским кинемотографистам... что они не грамотные а то и тупые....не понимают, что такое обман а что такое мошенничество.
Евгений
Ну, если тебе интересно, напиши. Пусть тебе разницу объясняют, если сам не понимаешь.
Ольга Кожемякина
А для поганой и подлой Пиндосии вся политика - игра и есть. И блефуют они по-черному!
Natalija Osminina
Ну как же нет? Если при торговле на руках крапленые карты, т.е. впаривают что-то, мотивируя к покупке несуществующими объектами или процессами - это и есть блеф. Как пример - блеф США своим СПГ. Ну нет у них газа. Совсем нет. Но блефуют))
Tatyana Fedotova
А что США и Англия с ЕС не мошенники?
Стас Гулинов
Блеф есть везде. И в игре, и в жизни, и в драке и (тем более) в торговле.
Александр Евдокимов
Выгребут от Китая, и так сольются, как с Кабула, а ежеле мы впрягёмся, так и бигМака не останется!
Александр Евдокимов
Большая игра не закончена!
I S
А после Китая и за нас возьмутся
Tatyana Fedotova
Так что может Китай, Россия и Иран и правда объединятся, чтобы размазать этих англосаксов к чёртовой матери? Иран вот точно США очень не любит. Это Китай не определился похоже ещё. Как и Россия. Это США уже точно определились. Уничтожить решили и Китай, и Россию, и Иран. Думают с кого начать просто. США не решили ещё кого первым съесть. Поэтому Россия и выжидает. Наблюдает. Но нейтралитет ? Если только такой, какой был у союзников с открытием второго фронта. Ждать , когда лучше присоединиться. Но верить англосаксам точно нельзя. Нет сволочнее , нет подлее и нет лицемернее. Надеюсь наверху в России это понимают? Хотя иногда не похоже. Неужели мало в морду получили ещё от этих паразитов?
Александр Дементьев
Вообще то Россию пиндосам уничтожать не выгодно. Они и так тут хозяйничают. Сначала инвестируют денежку, а потом скупают акции предприятий. А Набиуллина в компании с МВФ контролирует процесс колонизации. Нуланд скорее всего приезжала предупредить Путина, чтобы не взбрыкнул случайно.
Валерий Федосеев
Весовые категории разные. У пиндосов может быть пупочная грыжа. На реальную интервенцию они не решатся, блеф в расчёте запугать Китай.
Natalija Osminina
США нечего предложить России. Им и СССР было нечего предложить, отделались похлопыванием по плечу. Горбачев и Ельцин купились. Сейчас хотят провернуть то же самое. Дебилы.
Johann H246fner
Алексей Тан
ВЫ же ещё совсем не давно... люто, люто ненавидели Сталина, а сейчас из за лютой ненависти к Путину... уже и Сталин хорош?.
Елена Филиппова
Однако, Штаты далеко, а Китай рядом совсем. И армия у Китая большая.
Дед Щукарь
Большая армия хороша будет если сжечь всю электронику у противников. Так и самим пешкодралом придется топать.))
Иван Захава
У Китая кроме армии есть то, чего не у США и России - это огромный, можно сказать беспредельный мобилизационный резерв! Победить их можно только атомными и водородными бомбами, но они так рядом с Россией, что нам придется отвечать - Сатана и Кинжал нам в помощь!
Tatyana Fedotova
Побеждать надо не числом, а уменьем. Ещё Суворов говорил. Непредсказуемость и неожиданность - вот что нервирует США и её союзников. Вывод: больше этой непредсказуемости, больше сюрпризов хороших и разных. И желательно на их территории.
Иван Захава
Ваше право так думать.... Все современное оружие быстро кончится, потом главным оружием будут люди!
Tatyana Fedotova
Что могут люди без оружия современного? Возвращение в каменный век? Живые будут завидовать мёртвым? Не дай Бог этого. Не то уже оружие и не те войны Лучше уж не воевать. А если воевать, то пусть уж лучше США и Англия сгинет сразу в одно мгновение. И всё ! Мир сразу успокоится и договорится. Надолго ли? Капитализм есть капитализм. Но успокоится и договорится хоть на время и то хлеб. И все русофобы сразу сядут на попе ровно. Как в своё время юдофобы.
Иван Захава
У вас очень женский взгляд на сугубо мужские проблемы...
Tatyana Fedotova
Это Вы меня так поругали? Было бы смешно, если бы у меня был мужской взгляд. Не находите?
Иван Захава
Вы думаете, нельзя посылать сыновей на войну и это правильно, но иногда это необходимо.
Vasily Golov
Индия давно в лапах США.Её программисты пишут программы для Боингов,Першингов и др. ракет,Индия закупает много вооружения у США.
Анатолий Лановой
Вам, как президенту Индии, это давно известно.
Анатолий Селиванов
индусам так же давно надо было краник подзакрутить, чтобы сильно не лизали задницу пиндосам и не противопоставлялись китайцам (договариваться индусам надо) ...................
Борис Виленский
Индия крепко сидит на поводке у англо-саксов, поэтому дружить с ними надо с оглядкой.
Alexandr Tokarev
Как аукусница, так откликница
Анатолий Лановой
Это у Вас такие пердлы?
Москаль Кацапович
Не дай Бог приобрести Украину как подарок, Давайте хлопцы вы уж сами, а то корми вас потом дармоедов. США вас полюбило так пусть уж любит до конца.
Владимир Минаков
"чет я сомневаюсь, что Россия пойдёт на такой обмен"............. Скорее, не обмен, а обман...
Алла Дубинина
Бойтесь пиндосов дары приносящих. Троянский конь на их фоне просто некий презент с хохмой.

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