"Лучший в аду" воскреснет - дата названа: СМИ разрывает сенсация о Пригожине. А правда ли?

Гибель Евгения Пригожина стала потрясением для многих жителей России. Даже после того, как появились результаты молекулярно-генетической экспертизы, подтвердившей нахождение главы ЧВК "Вагнер" на борту разбившегося частного самолёта, немало людей продолжали верить, что Пригожин жив.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии