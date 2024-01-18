"Лучший в аду" воскреснет - дата названа: СМИ разрывает сенсация о Пригожине. А правда ли?

Гибель Евгения Пригожина стала потрясением для многих жителей России. Даже после того, как появились результаты молекулярно-генетической экспертизы, подтвердившей нахождение главы ЧВК "Вагнер" на борту разбившегося частного самолёта, немало людей продолжали верить, что Пригожин жив.