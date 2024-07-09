«Секретный» ингредиент, который шеф-повара добавляют в мясо, чтобы сделать его сочным и вкусным

То, что мясо, приготовленное в ресторане, гораздо вкуснее, чем домашнее, знают многие. И дело не в качестве самого мяса или рецепте приготовления и даже не в мастерстве повара, хотя все эти моменты тоже имеют огромное значение.
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