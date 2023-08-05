Знаю я, что эта песняНе к погоде и не к месту,Мне из лестного бы тестаВам пирожные печь…Александр ГрадскийКакая-то херня, явно нездороваяСудьба у меня, видимо, такая – иногда писать о неприятном и неудобном.
Что за "добровольческие формирования"?
Комментарии
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Вадим Мордашов
Вообще, если уж появляются «ЧВК», то они должны иметь статус типа «Русского Экспедиционного Корпуса» царской России (или «Иностранного Легиона» Франции, или «БлакВатер» США…), при условии ПОЛНОГО И АБСОЛЮТНОГО ПОДЧИНЕНИЯ такого «Экспедиционного корпуса» Верховному Главнокомандующему (возможно МО, или Совету Безопасности РФ, или ФСБ, как Президент решит). Причём всё это должно быть оформлено БЕЗ помпы, позирования «пригожиных» в камуфляжах на передовой, без рекламы в СМИ… При этом «Экспедиционный корпус» имеет право действовать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО за пределами территории РФ, а на территории самой РФ боевики «Экспедиционного корпуса» должны быть лишены права иметь автоматическое оружие и т.д.: применение силы и оружия боевиками «Экспедиционного корпуса» возможно ИСКЛЮЧИТЛЬНО за пределами РФ (когда их посылают на задние в «Африку»… – оружие им вручается уже в самолёте перед вылетом на задание… чтобы исключить даже ВОЗМОЖНОСТЬ повторение «пригожинского» вооружённого мятежа. Аксиома: МОНОПОЛИЮ НА ПРИМЕНЕНИЕ СИЛ в стране имеет ТОЛЬКО ГОСУДАРСТВО!!!
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21 час.
Л
Леонид
Ляяя, опять автор, изъедаемый желчью...
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20 час.
Хакимжон Ходжамов
В Израиле такие гуские очень нужны . Но эти гуские почему то туда не едут .
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14 час.
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