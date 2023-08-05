Что за "добровольческие формирования"?

Вадим Мордашов

Вообще, если уж появляются «ЧВК», то они должны иметь статус типа «Русского Экспедиционного Корпуса» царской России (или «Иностранного Легиона» Франции, или «БлакВатер» США…), при условии ПОЛНОГО И АБСОЛЮТНОГО ПОДЧИНЕНИЯ такого «Экспедиционного корпуса» Верховному Главнокомандующему (возможно МО, или Совету Безопасности РФ, или ФСБ, как Президент решит). Причём всё это должно быть оформлено БЕЗ помпы, позирования «пригожиных» в камуфляжах на передовой, без рекламы в СМИ… При этом «Экспедиционный корпус» имеет право действовать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО за пределами территории РФ, а на территории самой РФ боевики «Экспедиционного корпуса» должны быть лишены права иметь автоматическое оружие и т.д.: применение силы и оружия боевиками «Экспедиционного корпуса» возможно ИСКЛЮЧИТЛЬНО за пределами РФ (когда их посылают на задние в «Африку»… – оружие им вручается уже в самолёте перед вылетом на задание… чтобы исключить даже ВОЗМОЖНОСТЬ повторение «пригожинского» вооружённого мятежа. Аксиома: МОНОПОЛИЮ НА ПРИМЕНЕНИЕ СИЛ в стране имеет ТОЛЬКО ГОСУДАРСТВО!!!