37 очков Янниса Адетокумбо позволили «Милуоки» сократить отставание в серии с «Индианой»

Форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо провел на паркете 32 минуты и записал на свой счет 37 очков (14 из 19 с игры, 9 из 10 с линии), 12 подборов и 6 передач при 5 потерях.
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