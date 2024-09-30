Венгерский этолог подтвердил, что кошки — это «жидкость»

Тому, что кошки — это «жидкость», есть не только фото- и видеоподтверждения: в 2017 году французский физик Марк-Антуан Фардин из Высшей школы Лиона получил Шнобелевскую премию за свое исследование «О реологии кошек».
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