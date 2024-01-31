Налоговая не будет банкротить бывший пермский футбольный клуб

25 января суд прекратил производство по делу.21-ая районная инспекция Федеральной налоговой службы по Пермскому краю отозвала заявление пермского ФК «Звезда» о признании банкротом в краевой арбитражный суд.
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