Собянин объявил о завершении важного этапа реставрации Донского монастыря

Специалисты завершили реставрацию на большей части объектов Донского монастыря. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совместного с министром культуры РФ Ольгой Любимовой осмотра работ в монастыре.
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