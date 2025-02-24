Мерц: на повестке дня не стоит вопрос отправки европейских военных на Украину

Сейчас на повестке дня не стоит вопрос отправки европейских военных на Украину. Об этом заявил кандидат в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС, вероятный будущий глава правительства Фридрих Мерц, сообщает ТАСС.
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