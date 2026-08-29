Число ДТП с такси в Москве в первом полугодии уменьшилось на 4%

Количество ДТП с такси в Москве снизилось на 4% в первом полугодии, тогда как аварии с каршерингом упали на 31%.
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