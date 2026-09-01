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Царьград

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Губернатор Махонин открыл два новых образовательных кластера в Перми

Губернатор Махонин открыл два новых образовательных кластера в Перми

В Пермском крае начали работу два новых образовательных кластера проекта «Профессионалитет». Первый в Пермском нефтяном колледже, второй в радиотехническом колледже имени А.

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